كأس عاصمة مصر، البنك الاهلي يخطف فوزا ثمينا من زد 2-1

خطف فريق البنك الأهلي فوزا غاليا من نظيره زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة البنك الأهلي ضد زد

أحرز هدف التقدم لفريق البنك الأهلي محمد أشرف لاعب زد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 31، وتعادل شادي حسين لـ زد في الدقيقة 40.

ثم أحرز ياو انو هدف التقدم والفوز للبنك الأهلي في الدقيقة 82

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة زد فى كأس عاصمة مصر

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة زد.

وكان التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: محمد عبد الغنى، سعيدو سيمبورى، خالد شيفو، اسحاق يعقوبو.

خط الوسط: سيرجى اكا، احمد ربيع، محمد ابراهيم، سيد نيمار.

خط الهجوم: اسامة فيصل، احمد ياسر ريان.



وكانت قائمة البدلاء على النحو التالى:

عبد العزيز البلعوطى، بوبكر كيتا، محمد فتحى، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو، ياو أنور.

ترتيب المجموعة الثانية بكأس عاصمة مصر

ويتصدر البنك الأهلي المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط حصدها من خوض 4 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو البنك الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط.

ويأتي غزل المحلة فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط

ثم سيراميكا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط

والمصري رابعًا برصيد 3 نقاط

ويتذيل زد المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

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