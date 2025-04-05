الأحد 06 أبريل 2025
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رياضة

مصدر ببيراميدز: حسم صفقة حارس الأهلي خلال أيام

فريق بيراميدز لكرة
فريق بيراميدز لكرة القدم، فيتو

كشف مصدر بنادي بيراميدز عن رغبة الفريق في التعاقد مع الحارس حمزة علاء لاعب النادي الأهلي.

وقال مصدر بنادي بيراميدز في تصريحات تليفزيونية إن إدارة النادي دخلت في مفاوضات متقدمة مع الحارس حمزة علاء، من أجل التعاقد مع اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة.

حمزة علاء، فيتو
حمزة علاء، فيتو

حمزة علاء يرحب بالانتقال لبيراميدز

وأكد المصدر أن "حمزة علاء رحب بالانضمام إلى صفوف بيراميدز خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع النادي الأهلي، نظرًا لتواجد الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير".

حسم صفقة حمزة علاء خلال أيام

واختتم المصدر أن بيراميدز سيحسم صفقة حمزة علاء خلال الأيام المقبلة، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى في النادي، نظرًا لاقتراب اعتزال الحارس المخضرم شريف إكرامي".

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بيراميدز نادي بيراميدز الأهلي حمزة علاء محمد الشناوي مصطفي شوبير

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