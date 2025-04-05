عمرو أديب: زيزو باق في الزمالك ولن يرحل للأهلي

كشف الإعلامي عمرو أديب، مفاجأة بشأن ما أثير وتردد عن انتقال أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي ورحيله عن نادي الزمالك بعد اتفاقه مع القلعة الحمراء.

رسالة بشأن بقاء زيزو مع الزمالك



وأكد عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”:"جاتلي رسالة من شخص داخل الزمالك أثق فيه وأبلغني في رسالته التي أثق فيها بأن زيزو مش خاين ولا أبوه خاين وزيزو وأبوه بيحبوا الزمالك وإن كل الكلام اللى كان بيتقال في الفترة الأخيرة غير صحيح وإن زيزو حابب يفضل في الزمالك".



عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن انتقال زيزو للأهلي

وأضاف:"زيزو لا يفضل أن يترك الزمالك، وكل الكلام اللى اتقال عن انتقاله واتفاقه للرحيل عن الزمالك لا أساس له من الصحة".



تصريحات عمرو الجنايني بشأن زيزو

وطمأن عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، بشأن تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

وكتب عمرو الجنايني عبر حسابه الرسمي لـ فيس بوك:" كله بيفتي وبيألف وبيجود ياريت اللي معاه عقد أو توقيع أو شيك يتفضل يورينا.

وتابع:"اتهامات بالباطل لللاعب الزملكاوي المخلص ولوالده المحترم، يا جمهور الزمالك العظيم ما تصدقش أكاذيب وفتن وجهل، ناديكم غني برجاله المخلصين ولاعبيه المحترمين.



وأتم:" لا تقلقوا، عاش الزمالك أكبر قلعه رياضيه في مصر.

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