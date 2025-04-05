استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفدًا من الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، بحضور أشرف عثمان، رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية، وذلك ضمن استعدادات مصر لاستضافة البرنامج الدولي للتبادل الثقافي IOU Respect.

وتناول اللقاء الترتيبات اللوجستية والتنظيمية الخاصة بالبرنامج، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 2 إلى 14 أغسطس 2025، بكل من القاهرة والإسماعيلية، بمشاركة شباب من 6 ست دول هي: مصر، الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، لبنان، وتونس، تحت مظلة الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، وبدعم من منظمة HI.

أشرف صبحي يلتقي وفد الاتحاد الدولي لبيوت الشباب

ويعد IOU Respect برنامجًا دوليًا للتبادل الشبابي، يستهدف تعزيز قيم الاحترام المتبادل، والحوار، والتفاهم بين الثقافات من خلال فعاليات تمتد على مدار أسبوعين، تشمل ورش عمل، وجلسات نقاش، وزيارات ميدانية، وأنشطة تطوعية مشتركة بين الشباب من مختلف الدول المشاركة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي على حرص الدولة المصرية على دعم البرامج الدولية الهادفة إلى تعزيز التفاهم بين الشعوب، وتمكين الشباب من الانفتاح على الثقافات المختلفة، مشددًا على أن استضافة مصر لهذا الحدث تمثل فرصة حقيقية لإبراز صورة الدولة المصرية الحديثة، التي تضع الشباب في قلب أولوياتها.

وقال وزير الشباب والرياضة في كلمته: “نحن سعداء باستضافة هذا البرنامج النوعي على أرض مصر، والذي يجسد روح التبادل الثقافي الحقيقي بين الشباب من مختلف دول العالم. ندرك أهمية بناء جسور التواصل والفهم بين الثقافات، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة. ومن هنا يأتي دور وزارة الشباب والرياضة في فتح آفاق جديدة أمام شبابنا، وتعزيز مشاركتهم في محافل دولية تثري شخصيتهم وتنمّي وعيهم.”

وأكد الوزير أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم التنظيمي واللوجستي لإنجاح هذا الحدث الدولي، بالتعاون مع جمعية بيوت الشباب المصرية والاتحاد الدولي لبيوت الشباب، موجّهًا بتوفير بيئة مثالية لضمان تجربة شبابية وإنسانية ثرية لكل المشاركين.

وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول مع نقابة الإعلاميين لمواجهة الشائعات

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة، يهدف إلى الإسهام في ضبط المشهد الإعلامي الرياضي، والمشاركة في وضع السياسات العامة بشأن عدد من القضايا المطروحة، وفي مقدمتها قضايا الوعي، والتصدي للشائعات، والتعامل المهني مع وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يتضمن البروتوكول مجالات التثقيف والتدريب، وإعداد كوادر شبابية مؤهلة للعمل في الحقل الإعلامي بمختلف تخصصاته، بما يسهم في تعزيز التواصل والتكامل بين الجانبين، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات البشرية والفنية المتاحة لدى الطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول مع نقابة الإعلاميين لمواجهة الشائعات

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى دعم الشراكات المؤسسية، وبناء منظومة وعي وطني متكاملة، تستند إلى إعلام مهني مسؤول، يسهم في تطوير الخطاب الإعلامي الرياضي، وتثقيف الشباب، وتحصينهم من حملات التضليل والمعلومات الزائفة.

وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول مع نقابة الإعلاميين لمواجهة الشائعات

وشدد الوزير على أن وزارة الشباب والرياضة تُدرك جيدًا التحديات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة، لا سيما في ظل الطفرة التكنولوجية وانتشار وسائل الإعلام الرقمي، مشيرًا إلى أن التعاون مع نقابة الإعلاميين يهدف إلى توفير بيئة إعلامية واعية، منبثقة من الثوابت الوطنية، تعكس هوية الدولة المصرية، وتدعم بناء رأي عام مستنير قادر على التمييز بين الحقائق ومحاولات التشويه.

وأضاف صبحي: “نؤمن بأن الشباب يمثلون حجر الزاوية في معركة الوعي، وأن الإعلام المهني الصادق يُعد أحد أبرز أدوات الدولة في هذه المواجهة. ومن هنا، تتجلى أهمية هذا التعاون كنموذج لتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية من أجل إعداد جيل قادر على الفهم، والنقد، والتصدي لمحاولات الهدم وبث البلبلة”.

واختتم الوزير حديثه مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم المبادرات التي تستهدف بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الشباب معرفيًا وثقافيًا، من خلال برامج تدريبية وتثقيفية تواكب متطلبات العصر وتواجه تحدياته.

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