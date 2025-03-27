الخميس 27 مارس 2025
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رفع الإشغالات وترقيم مركبات التوك توك بطريق سد الهاويس بدمياط

رئيس مدينة دمياط
رئيس مدينة دمياط يتابع ترقيم مركبات التوك توك، فيتو

 برئاسة سمير عتريس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة رشدي صيام، حملة موسعة لحصر وترقيم مركبات التوك توك بطريق سد الهاويس وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ لضبط الشارع
في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة تحقيق الانضباط الميداني، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

رئيس المدينة يتابع ترقيم مركبات التوك توك بطريق السد 
رئيس المدينة يتابع ترقيم مركبات التوك توك بطريق السد 


 

تنظيم انتظار التوك توك والحد من العشوائية
بمشاركة إدارة المرور، تم تحديد أماكن مخصصة لانتظار التوك توك، بهدف تنظيم حركة السير والحد من العشوائية التي تعيق المرور في المنطقة.

إزالة التعديات والإشغالات لتيسير الحركة المرورية

 


كما شملت الحملة إزالة كافة المخالفات والتعديات والإشغالات على الطريق، لتسهيل حركة المرور باعتباره طريقًا حيويًا يؤدي إلى المدينة.

 

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