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تعليق الدراسة وتأجيل امتحانات الميد ترم بجامعة القاهرة الإثنين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة تعليق الدراسة وامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "ميدتيرم" يوم الإثنين المقبل، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي لجامعة القاهرة.

تعطيل الدراسة بكليات جامعة القاهرة 

وأعلنت كليات جامعة القاهرة عبر منشورات عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن  تعطيل الدراسة يوم الاثنين الموافق ٧ من أبريل الجاري، مع استمرار المحاضرات أونلاين - لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس - وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل الامتحانات بكافة أشكالها  اعتبارا من  هذا اليوم إلى الاثنين الذي يليه الموافق ١٤ أبريل في ذات المواعيد، وتأجيل المناقشات العلمية بكافة أشكالها في هذا اليوم إلى موعد آخر، وينطبق ذلك على الحرم الرئيسي بالجيزة وكذلك فرع الشيخ زايد.

كما أكدت كلية الآثار بجامعة القاهرة، أنه وفقا لما ورد من توجيهات من إدارة الجامعة، سيتم تعليق الدراسة وامتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) للطلاب يوم الاثنين القادم الموافق 7 أبريل، على أن يتم إجراء الامتحانات  في يوم لاحق.

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وأوضحت الكلية في منشور لها بالصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعى أنه بالنسبة لامتحانات الميدتيرم لمقرر التفكير النقدي للفرقة الأولى (والذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين الموافق ٧ أبريل) سيتم عقده يوم (الأحد الموافق ١٣ أبريل).

وتشهد جامعة القاهرة يوم الاثنين المقبل زيارة رسمية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لجمهورية مصر العربية، وفي ضوء التعاون المثمر والبناء بين البلدين والترابط الوثيق على كافة الأصعدة والاستثمارات الفرنسية الكبيرة، وخاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية.

كما من المقرر أن يشارك الرئيس الفرنسي ماكرون في حضور فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية. 
 

 

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جامعة القاهرة تعطيل الدراسة الفصل الدراسي الثاني ميدتيرم الفرنسي ايمانويل ماكرون

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