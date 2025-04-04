التحقيقات حول مصرع لص بالجيزة: سقط أثناء مطاردة الأهالي له

تباشر نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع لص نتيجة سقوطه من أعلى عقار بحدائق أكتوبر، أثناء الهرب من مطاردة الأهالي له، عقب محاولته سرقة دراجة نارية.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول سرقة دراجة نارية، إلا أن مالكها اكتشف أمره، واستغاث بالأهالي، وأثناء مطاردته صعد اللص أعلى سطح عقار، وخلال محاولته الهرب اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.

سقوط أحد الأشخاص من أعلى سطح عقار بحدائق أكتوبر

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط أحد الأشخاص من أعلى سطح عقار بحدائق أكتوبر.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن الجثة لشخص سابق اتهامه في عدة قضايا، حاول سرقة دراجة نارية، إلا أن مالكها اكتشف أمره، واستغاث بالأهالي، وأثناء مطاردته صعد اللص أعلى سطح عقار، وخلال محاولته الهرب اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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