السبت 05 أبريل 2025
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حوادث

أمن المنافذ يضبط 22 قضية متنوعة من بينها تهريب النقد الأجنبي

أمن المنافذ
أمن المنافذ

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية  من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

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أمن المنافذ يضبط 22 قضية متنوعة من بينها تهريب النقد الأجنبي

 وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 22 قضية متنوعة من بينها مكافحة تهريب النقد، فى مجال الأمن العام.

كما أسفرت الجهود، عن تحرير 2287 مخالفة مرورية متنوعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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