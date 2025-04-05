أخبار مصر اليوم: السيسي وماكرون يؤكدان أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا.. وتوزيع استمارة لاستطلاع رأي طلاب الإعدادية حول نظام البكالوريا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية استعادة التهدئة والوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

أكد الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وزير الصحة: إرسال كوادر طبية إلى سيشل واستقبال المرضى للعلاج بالقاهرة

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تعرف على موعد زيارة إيمانويل ماكرون لمصر

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر

التعليم: توزيع استمارة لاستطلاع رأي طلاب الصف الثالث الإعدادي حول نظام البكالوريا غدا

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا يتضمن استمارة لاستطلاع رأي طلاب الصف الثالث الإعدادي، في جميع مديريات التربية والتعليم حول نظام الثانوية العامة والبكالوريا، وذلك تحت شعار “رأيك يهمنا”.

تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الكهرباء والطاقة بحضور مدبولي (فيديو)

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة.

ضحية حادث سيرك طنطا يكشف مفاجأة بشأن واقعة النمر

قال محمد البسطويسي ضحية حادث سيرك طنطا:"الحمد لله وكل اللى ربنا يجيبه كويس، أنا طالب شرع ربنا، عايز حقي اللى الناس تقول عليه وتحكم به وقضائنا العادل يحكم به".

العظمى بالقاهرة 34، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد ليسود طقس حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الغربية والجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تعليم القاهرة تعلن عن نشر نماذج البوكليت فى مادة العلوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن نشر نماذج البوكليت فى مادة العلوم، وذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية فى امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

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