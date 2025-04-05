ضحية حادث سيرك طنطا يكشف مفاجأة بشأن واقعة النمر

قال محمد البسطويسي ضحية حادث سيرك طنطا:"الحمد لله وكل اللى ربنا يجيبه كويس، أنا طالب شرع ربنا، عايز حقي اللى الناس تقول عليه وتحكم به وقضائنا العادل يحكم به".

تقصير سيرك طنطا



وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"لو لم يكن هناك تقصير من إدارة السيرك لما وقع الحادث ولا التهم النمر يدي".

سيرك طنطا في أزمة النمر

وأكد:"سيرك طنطا لا يوجد به طفايات حريق ولا ضغط المياه ولا قناص مخدر، ومن المفترض توافر هذه الأدوات لتأمين العروض".

وأشار ضحية سيرك طنطا:"انا قعدت أقاوم 40 ثانية ، ولولا ربنا أعطاني شوية صحة وشديت قدام النمر كان القفص اتخلع".

منع ضحية سيرك طنطا من الإعلام

ولفت:"فرد الأمن بإحدي الشركات الخاصة حاول منعي من التواصل هاتفيا مع وسائل الإعلام، أنا فقط أطالب بحقي وهم يحاولون منعي ".





نمر سيرك طنطا، وكانت الجهات المختصة بـ محافظةالغربية قررت إزالة سيرك طنطا المتنقل بشكل نهائي، وذلك عقب الحادث المروع الذي شهده أحد العروض، حيث هاجم نمر أحد العاملين بالسيرك، ما أدى إلى بتر ذراعه.

وأثارت الواقعة التي شهدتها محافظة الغربية حالة من الذعر بين الحضور، وسط مطالبات بوقف العروض التي تتضمن استخدام الحيوانات المفترسة، حفاظًا على سلامة العاملين والجمهور.

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