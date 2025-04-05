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تعليم القاهرة تنشر نماذج البوكليت فى مادة العلوم

تعليم القاهرة،فيتو
تعليم القاهرة،فيتو
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة،عن نشر نماذج البوكليت فى مادة العلوم، وذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية فى امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.


 

نظام البوكليت لـ الشهادة الإعدادية 2025 

ومع إعلان وزير التعليم بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بنظام البوكليت، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن تفاصيل نظام البوكليت الذي سيتم تطبيقه، وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية:

1. البوكليت عبارة عن دمج الامتحان بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كتيب أو كراسة واحدة للامتحان.

2.تحتوى ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

3.البوكليت قد يصل إلى 20 ورقة أسئلة أو أكثر في بعض المواد.

4. البوكليت لا يحتاج من الطالب إلى إجابات طويلة بل عبارات قصيرة ومحددة.


5. البوكليت يتيح للطالب أن يبدأ بأى جزئية يرغب فى الإجابة عليها، وعليه التأكد من أن الإجابة على أى سؤال لن يؤدى إلى حدوث خطأ ما، لأن كل جزئية لها مكان مخصص لها للإجابة، ومن ثم فلا مجال لحدوث تضارب أو خطأ فى النقاط أثناء الإجابة عليها.

 

6. البوكليت يتميز بمنعه للغش، وعدم قدرة الطالب على تصوير وتداول أسئلته على جروبات الغش.

 

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