بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025، يبحث عشاق فريق برشلونة عن بث مباشر لمباراة الفريق أمام ريال بيتيس، والتي تجمعهما مساء اليوم السبت، نظيره على ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025

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تشكيل برشلونة ضد ريال بيتيس

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، نظيره على ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس



تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس

تذاع مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول من هذا الموسم بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، في حين أن ريال بيتيس لديه 47 نقطة في المركز السادس.

وتعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس البروفة الأخيرة لـ برشلونة قبل لقاء بوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

وعلى صعيد آخر سجل ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة 9 أهداف في آخر تسع مباريات له في الدوري، علما بأن رصيده الإجمالي في مختلف المسابقات وصل إلى 38 هدفا في 43 مباراة.



وعلى الرغم من تقدمه في السن، يعتقد مهاجم بايرن ميونيخ الالماني السابق أنه لا يزال يمتلك الكفاءة اللازمة لإحداث الفارق في نادٍ من النخبة لسنوات قادمة "أعلم أن الكثيرين يتحدثون عن سني، لكنني ألعب مذ أن كنت في الـ 21 والـ 22 عاما، وحتى الآن، وأريد اللعب لسنوات أخرى في أعلى المستويات".

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