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رياضة

كسر رقم مارتينو ويطارد لويس إنريكي، فليك يدخل قائمة عظماء برشلونة بسلسلة اللاهزيمة

فليك مدرب برشلونة،
فليك مدرب برشلونة، فيتو

واصل الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، تألقه مع البارسا بعد التأهل لنهائي كأس الملك بالفوز 1-0 على أتلتيكو مدريد.

 

وباتت هذه المباراة هي رقم 21 على التوالي بلا خسارة للمدرب الألماني مع برشلونة في الموسم الحالي.

وجاءت آخر خسارة للبارسا بنتيجة 1-2 في الدوري المحلي ضد أتلتيكو مدريد في 21 ديسمبر 2024.

وكسر هانز فليك رقم الأرجنتيني تاتا مارتينو، المدرب الأسبق لبرشلونة، والذي ظل 20 مباراة متتالية بلا خسارة في موسم 2013-2014، ليدخل قائمة أكثر 5 مدربين تحقيقا لسلاسل اللاهزيمة في تاريخ الفريق الكتالوني.

وبات فليك على بعد 18 مباراة دفعة واحدة من معادلة الرقم القياسي في تاريخ مدربي برشلونة بعدم الخسارة، والذي بلغ 39 مباراة في موسم 2015-2016 للويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

ويقف الآن فليك على بعد 7 مواجهات من معادلة رقم بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، بـ28 مباراة بلا خسارة مع برشلونة في 2010-2011.
 

ومن جانبه، فإن إرنستو فالفيردي يحل في الترتيب الثاني خلف إنريكي بـ29 مباراة في موسم 2018-2019 ثم يأتي بيب جوارديولا ثالثًا.

ويتواجد في المركز الرابع قبل فليك بـ24 مباراة، المدير الفني الهولندي فرانك ريكارد.

 

مباريات برشلونة مع فليك

وحقق برشلونة 18 فوزًا في آخر 21 مباراة مع فليك، بينما تعادل الفريق في 3 مواجهات فقط، بنتائج 1-1 مع خيتافي في الدوري و2-2 مع أتالانتا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا ثم 4-4 مع أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

ونجح برشلونة في آخر 21 مباراة في الخروج في 10 مواجهات بشباك نظيفة، ولا يزال أمام رجال المدرب فليك فرصة للتتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

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