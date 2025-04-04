برشلونة في مهمة صعبة أمام ريال بيتيس للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني

يخوض برشلونة مواجهة صعبة أمام ضيفه ريال بيتيس غدا السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم.

صراع الصدارة

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل المباراة برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني لذلك يسعى لمواصلة الانتصارات للحفاظ على فارق الصدارة.



ويحتل فريق ريال بيتيس على الجانب الآخر المركز السادس برصيد 47 نقطة بفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الخامس ويريد الخروج بنتيجة إيجابية للحفاظ على مركزه والتقدم نحو مشاركة قارية بالموسم المقبل.





وسجل ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة 9 أهداف في آخر تسع مباريات له في الدوري، علما أن رصيده الاجمالي في مختلف المسابقات وصل إلى 38 هدفا في 43 مباراة.



وعلى الرغم من تقدمه في السن، يعتقد مهاجم بايرن ميونيخ الالماني السابق انه لا يزال يمتلك الكفاءة اللازمة لإحداث الفارق في نادٍ من النخبة لسنوات قادمة "أعلم أن الكثيرين يتحدثون عن سني، لكنني ألعب مذ أن كنت في الـ 21 والـ 22 عاما، وحتى الآن، وأريد اللعب لسنوات أخرى في أعلى المستويات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.