الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة في مهمة صعبة أمام ريال بيتيس للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

يخوض برشلونة مواجهة صعبة أمام ضيفه ريال بيتيس غدا السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم.

صراع الصدارة 

 

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل المباراة برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني لذلك يسعى لمواصلة الانتصارات للحفاظ على فارق الصدارة.


ويحتل فريق ريال بيتيس على الجانب الآخر المركز السادس برصيد 47 نقطة بفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الخامس ويريد الخروج بنتيجة إيجابية للحفاظ على مركزه والتقدم نحو مشاركة قارية بالموسم المقبل.



وسجل ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة  9 أهداف في آخر تسع مباريات له في الدوري، علما أن رصيده الاجمالي في مختلف المسابقات وصل إلى 38 هدفا في 43 مباراة.


وعلى الرغم من تقدمه في السن، يعتقد مهاجم بايرن ميونيخ الالماني السابق انه لا يزال يمتلك الكفاءة اللازمة لإحداث الفارق في نادٍ من النخبة لسنوات قادمة "أعلم أن الكثيرين يتحدثون عن سني، لكنني ألعب مذ أن كنت في الـ 21 والـ 22 عاما، وحتى الآن، وأريد اللعب لسنوات أخرى في أعلى المستويات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني لكرة القدم ترتيب الدوري الإسباني ترتيب الدوري جدول ترتيب الدوري الاسباني جدول ترتيب الدوري ريال مدري ريال مدريد

مواد متعلقة

جوارديولا يتحدث عن رحيل دي بروين ويكشف موقفه من كأس العالم للأندية

أرقام عمر مرموش في الموسم الحالي (إنفوجراف)

المغرب ومصر في الصدارة.. ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا (إنفوجراف)

ريال مدريد يحدد مفتاح الفوز على برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا

الأكثر قراءة

رفعت فياض يكتب: احذروا هذا المزور.. التوقيعات والتواريخ المزيفة على شهادتي الماجستير والدكتوراه الخاصة به كشفت الحقيقة.. وجامعة مرموقة أنهت التعاقد معه لضعف مستواه

3 قرارات جمهورية قوية ورسائل حاسمة من السيسي لرؤساء أمريكا وإيران وفلسطين وباكستان

"فيس بوك" يضع هند صبري في حرج بسبب تعزية نضال الشافعي، والفنانة توضح

تركيا تحسم موقفها من مواجهة إسرائيل عسكريا في سوريا

حقيقة عقد ميدو مؤتمرا صحفيا في لندن لعرض أزمة مباراة القمة

حبس المتهمين في إصابة الطفلة إيمان خلال رشق قطار بالحجارة بالمنوفية

تفسير رؤية الزلزال في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

رد صيني صاعق على ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات القادمة من أمريكا

منوعات

المزيد

ناسا تلتقط مشهدا فريدا لعفريت غبار يبتلع رفيقه على المريخ (فيديو)

اكتشاف كميات ضخمة من المعادن الأرضية النادرة في كازاخستان

لقطات من حفل زواج نجل رئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

«جيمس ويب» يكتشف مجرة ميتة في الكون المبكر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

مكعبات سكر أبيض طبيعي يسجل 167 جنيها

المزيد

انفوجراف

3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المحرمات من النساء كما ورد ذكرهن في القرآن الكريم

تفسير رؤية الزلزال في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

دار الإفتاء توضح حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارا لمن يريد الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية