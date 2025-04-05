مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بالشرقية

لقيت ربة منزل وشقيقتها ووالدتها مصرعهم، فيما نجا الزوج فى حادث انقلاب سيارة في مياه بحر البقر بطريق الشيخ جبيل بدائرة مركزابوحماد محافظة الشرقية ، وتم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

نزيف الأسفلت مستمر..وفاة أسرة كاملة في حادث مروري بالشرقية

تلقت غرفة عمليات اسعاف الشرقية إخطارا من غرفة النجدة يفيد وفاة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة في بحر البقر نطاق كوبري تل مرداس التابع لمركز أبو حماد.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات انقلاب سيارة سوزوكي كان يقودها زوج يدعى"فتحى.أ بصحبة زوجته وشقيقتها وحماته في بحر البقر أمام كوبري تل مرداس نطاق المركز، ونتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص فيما نجا قائد السيارة من الموت وتم نقل جثث المتوفين الي مشرحة المستشفي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للتصريح بدفن الجثامين.

جانب من الحادث،فيتو

الطب الشرعي..حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

جانب من الحادث،فيتو

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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