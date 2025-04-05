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رياضة

شاهد أهدف مباراة الريان أمام السد في كلاسيكو الدوري القطري (فيديو)

فرحة السد القطري،
فرحة السد القطري، فيتو

الدوري القطري، تلقى فريق الريان القطري، الذي يلعب ضمن صفوفه الدوري المصري محمود تريزيجيه، خسارة صادمة أمام ضيفه السد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء لذي انتهى قبل قليل، على ملعب "أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري القطري.

تقدم الريان بهدف أول في الدقيقة 56 عن طريق آدم باريرو، ثم تعادل رافا موخيكا للسد في الدقيقة 68، ثم تمكن السد من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70' عن طريق كلاودينيو

 

تشكيل الريان أمام السد

دخل الريان مباراته أمام السد بتشكيل غاب عنه الدولي المصري محمود تريزيجيه الذي تواجد على مقاعد البدلاء، وحل بديلا في الدقيقة 75 على حساب أندريه أمارو، إلا أن الوقت لم يسعفه في تعديل النتيجة لصالح فريقه.

 

ترتيب الريان والسد بالدوري القطري 

بهذا الفوز تجمد رصيد الريان عند 27 نقطة تراجع بها للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري القطري، بفارق نقطتين عن الشمل صاحب المركز الخامس، بينما رفع السد رصيد إلى 46 نقطة إرتقى بها للمركز الأول بجدول الترتيب بفارق نقطتين عن الدحيل المتصدر.

 

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