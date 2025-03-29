بمشاركة تريزيجيه، الريان يسقط أمام الأهلي بهدف في الدوري القطري

فاز فريق الأهلي القطري على نظيره الريان المحترف ضمن صفوفه محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر أمام نظيره الأهلي، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري القطري.

سجل هدف الفوز للأهلي القطري اللاب إيريك إكسبستو في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة محمود تريزيجيه ضمن التشكيل الأساسي لفريق الريان.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 32 نقطة حصدها من 9 انتصارات و5 تعادلات و5 هزائم.

في المقابل، بينما يحتل الريان المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 8 انتصارات و3 تعادلات و8 هزائم.

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