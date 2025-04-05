بمشاركة تريزيجيه بديلا، الريان يسقط بثنائية أمام السد في الدوري القطري (فيديو)

الدوري القطري، خسر الريان القطري مباراته أمام نظيره السد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري القطري.

تقدم الريان بهدف أول في الدقيقة 56 عن طريق آدم باريرو، ثم تعادل رافا موخيكا للسد في الدقيقة 68، ثم تمكن السد من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70' عن طريق كلاودينيو.

تشكيل الريان أمام السد

دخل الريان مباراته أمام السد بتشكيل غاب عنه الدولي المصري محمود تريزيجيه الذي تواجد على مقاعد البدلاء، وحل بديلا في الدقيقة 75 على حساب أندريه أمارو، إلا أن الوقت لم يسعفه في تعديل النتيجة لصالح فريقه.

ترتيب الريان والسد بالدوري القطري

بهذا الفوز تجمد رصيد الريان عند 27 نقطة تراجع بها للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري القطري، بفارق نقطتين عن الشمل صاحب المركز الخامس، بينما رفع السد رصيد إلى 46 نقطة إرتقى بها للمركز الأول بجدول الترتيب بفارق نقطتين عن الدحيل المتصدر.

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