موعد مباراة كلاسيكو الدوري القطري بين الريان والسد

يلتقي فريق الريان المحترف ضمن صفوفه محمود تريزيجيه في مباراة هامة أمام السد، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري القطري على ملعب "أحمد بن علي".

موعد مباراة الريان والسد

ومن المقرر أن يقام الكلاسيكو القطري فى السادسة والربع مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري القطري.

موقف الريان والسد بالدوري القطري

ويتواجد الريان فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 27 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الرابع، بينما يملك السد 43 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الدحيل "المتصدر"، قبل إنطلاق منافسات الجولة.

ويسعى محمود حسن تريزيجيه لقيادة الريان للعودة للانتصارات بعد خسارة مواجهة الأهلي بهدف دون رد بالجولة الماضية، بينما يطمح السد للخروج من المباراة بالنقاط الثلاث من أجل مواصلة مطاردة الدحيل على صدارة الدوري القطري، واستمرار سلسلة الانتصارات.

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