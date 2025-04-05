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رياضة

الدوري القطري، تعادل سلبي بين الريان والسد في الشوط الأول

الريان القطري، فيتو
الريان القطري، فيتو

الدوري القطري، انتهى الشوط الأول من مباراة الريان القطري أمام نظيره السد، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري القطري على  ملعب "أحمد بن علي".

 

تشكيل الريان أمام السد

ودخل الريان مباراته أمام السد بتشكيل غاب عنه الدولي المصري محمود تريزيجيه الذي تواجد على مقاعد البدلاء.

 

موقف الريان والسد بالدوري القطري 

ويتواجد الريان فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 27 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الرابع، بينما يملك السد 43 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الدحيل "المتصدر"، قبل إنطلاق منافسات الجولة.

ويسعى محمود حسن تريزيجيه لقيادة الريان للعودة للانتصارات بعد خسارة مواجهة الأهلي بهدف دون رد بالجولة الماضية، بينما يطمح السد للخروج من المباراة بالنقاط الثلاث من أجل مواصلة مطاردة الدحيل على صدارة الدوري القطري، واستمرار سلسلة الانتصارات.

 

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