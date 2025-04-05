شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة، يهدف إلى الإسهام في ضبط المشهد الإعلامي الرياضي، والمشاركة في وضع السياسات العامة بشأن عدد من القضايا المطروحة، وفي مقدمتها قضايا الوعي، والتصدي للشائعات، والتعامل المهني مع وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يتضمن البروتوكول مجالات التثقيف والتدريب، وإعداد كوادر شبابية مؤهلة للعمل في الحقل الإعلامي بمختلف تخصصاته، بما يسهم في تعزيز التواصل والتكامل بين الجانبين، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات البشرية والفنية المتاحة لدى الطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول مع نقابة الإعلاميين لمواجهة الشائعات

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى دعم الشراكات المؤسسية، وبناء منظومة وعي وطني متكاملة، تستند إلى إعلام مهني مسؤول، يسهم في تطوير الخطاب الإعلامي الرياضي، وتثقيف الشباب، وتحصينهم من حملات التضليل والمعلومات الزائفة.

وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول مع نقابة الإعلاميين لمواجهة الشائعات

وشدد الوزير على أن وزارة الشباب والرياضة تُدرك جيدًا التحديات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة، لا سيما في ظل الطفرة التكنولوجية وانتشار وسائل الإعلام الرقمي، مشيرًا إلى أن التعاون مع نقابة الإعلاميين يهدف إلى توفير بيئة إعلامية واعية، منبثقة من الثوابت الوطنية، تعكس هوية الدولة المصرية، وتدعم بناء رأي عام مستنير قادر على التمييز بين الحقائق ومحاولات التشويه.

وأضاف صبحي: “نؤمن بأن الشباب يمثلون حجر الزاوية في معركة الوعي، وأن الإعلام المهني الصادق يُعد أحد أبرز أدوات الدولة في هذه المواجهة. ومن هنا، تتجلى أهمية هذا التعاون كنموذج لتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية من أجل إعداد جيل قادر على الفهم، والنقد، والتصدي لمحاولات الهدم وبث البلبلة”.

واختتم الوزير حديثه مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم المبادرات التي تستهدف بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الشباب معرفيًا وثقافيًا، من خلال برامج تدريبية وتثقيفية تواكب متطلبات العصر وتواجه تحدياته.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن الشائعات تُعد من أخطر التحديات التي تواجه الدول في العصر الحديث، وأحد أبرز أسلحة الحروب النفسية التي تستهدف التأثير في وعي ومعنويات الشعوب، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وانتشار المنصات الرقمية.

وأشار إلى أن الكلمة والصورة أصبحتا من أخطر أدوات الحروب المعاصرة، حيث تُستخدم لهدم الروح المعنوية للشعوب، مما يُسهل السيطرة عليها وإضعافها، مؤكدًا أن الوعي بات السلاح الأهم في مواجهة هذه المخاطر.

ولفت سعده إلى أن توقيع البروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة يعكس حرص النقابة على خوض معركة الوعي، والتصدي للحروب الإعلامية التي تستهدف الشباب، بما يُحقق التكامل بين مؤسسات الدولة في جهود تعزيز الوعي، ومكافحة الشائعات، وضمان التداول المهني للمعلومات ونشرها بشفافية، خاصة في المجال الإعلامي الرياضي.

كما أكد نقيب الإعلاميين على التزام النقابة والوزارة بمواجهة الشائعات المغرضة التي تُبث بشكل مستمر، والعمل على تقديم المعلومات الصحيحة، انطلاقًا من إيمان الجانبين بأهمية الكلمة الصادقة في بناء وتشكيل وعي المواطن المصري.

واختتم حديثه مؤكدًا أن بناء الوعي هو مشروع وطني متكامل، يستند إلى تضافر أدوات القوة الناعمة في الدولة، مشيرًا إلى أن جنود الحرب الحديثة ليسوا فقط من حاملي السلاح، بل الإعلاميون، والمنتجون، والمخرجون، ومعدو البرامج، ونشطاء السوشيال ميديا، ومواجهتهم تستلزم جيشًا من المثقفين والفنانين والأدباء والمعلمين، تكون مهمته إنارة الطريق، وحماية العقل المصري من محاولات التشويه والتخريب.

أشرف صبحي يكشف حقيقة خصخصة الأندية في تعديلات قانون الرياضة

فيما كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة وجود بند خصخصة الأندية الرياضية، ضمن تعديلات قانون الرياضة.

وزير الشباب والرياضة يكشف حقيقة خصخصة الأندية

وأكد أشرف صبحي خلال تصريحات على هامش توقيع بروتوكول التعاون مع نقابة الإعلاميين، أنه لا يوجد أي بنود تتضمن خصخصة الأندية الرياضية فى تعديلات قانون الرياضة، مؤكدا ان التعديلات الجديدة تهدف للتشجيع على الاستثمار فى الاندية الرياضية من خلال الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص.

وتابع وزير الشباب والرياضة: “دورنا يرتكز بالأساس على دعم المؤسسات الرياضية وتحقيق العدالة والمساواة بين المؤسسات والأفراد، وتنويع الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الخاص والمؤسسات الرياضية دون المساس بالأصول”.

وأضاف أشرف صبحي: “كل ما يثار حاليا حول تعديلات قانون الرياضة يتم دراستها بتأني شديد لتحقيق الصالح العام، لدينا توجيهات من القيادة السياسية بتقييم شامل للمنظومة الرياضية وإجراء التطوير بالتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية، ندعم الأفراد والمؤسسات واحترام كامل للجمعيات العمومية ودورها”.

واختتم أشرف صبحي نصريحاته: “كل خطوة تجاه المؤسسات الرياضية سواء اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية نراعي فيها التوافق الكامل والتنسيق مع المؤسسات الرياضية الدولية وفى المقدمة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية”.

كما أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هامش توقيع بروتوكول التعاون مع نقابة الإعلاميين، أنه تحدث مع حسام حسن مدرب منتخب مصر لإعفاء لاعبي الأهلي من معكسر يونيو.

وقال وزير الرياضة: "فخورون بمشاركة النادي الأهلي فى كأس العالم للأندية وهو ممثل للدولة المصرية ونسانده بقوة وتحدثت مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن للتنسيق مع معسكرات المنتخب بما لا يتعارض مع مشاركة النادي الأهلي فى كأس العالم.

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