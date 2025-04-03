حقيقة وضع بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة

أثارت تعديلات قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وخاصة بند الـ8 سنوات، حالة من الجدل في الشارع الرياضي، خاصة أن عدد من مسئولي الأندية البارزين باتوا مهددين بعدم خوض الانتخابات المقبلة، حال تطبيقه، وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وطارق السعيد رئيس الترسانة.

“فيتو” تكشف حقيقة الموافقة على تطبيق بند الـ8 سنوات، والذي يقضي بمنع ترشح أي شخصية رياضية لخوض الانتخابات بعد قضاء دورتين متتاليتين (8 سنوات)، حيث أنهت وزارة الشباب والرياضة بالفعل مقترحا لتعديل قانون الرياضة يشمل بندا بمنع ترشح أي شخصية رياضية لخوض الانتخابات بعد قضاء دورتين متتاليتين (8 سنوات)، إلا أن هذا لا يعني أن بند الـ8 سنوات سيتم إقراره في قانون الرياضة الجديد.

ويتبقى عدة خطوات لمراجعة تعديلات قانون الرياضة، حيث تأتي الخطوة الأولى في مجلس الوزراء، الذي يحق له إجراء تعديلات على القانون قبل إرسالها لمجلس النواب، بعد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود قبل إرسال تعديلات قانون الرياضة للبرلمان.

بعد انتهاء مجلس الوزراء من التعديلات وصياغتها، سيتم إرسالها إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره، حيث يحق للبرلمان تعديل هذه المادة أو أي مادة أخرى في التعديلات قبل التصويت عليه.

وحال إقرار هذه التعديلات، سيحسم مجلس النواب تطبيق البند بأثر فوري أو رجعي، وهو ما سيحسم مصير خوض بعض الشخصيات لانتخابات الأندية أو الاتحادات.

يذكر أن بند الـ8 سنوات تم تطبيقه من قبل في الرياضة المصرية من جانب حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، وتم إلغاء البند عام 2017 وإقرار منح كل نادي أو هيئة رياضية حق وضع لائحة خاصة بها.

“فيتو” تنشر أبرز تعديلات قانون الرياضة الجديد، حيث أرسلت وزارة الشباب والرياضة التعديلات لمراجعتها في لجنة من مجلس الوزراء قبل إرسالها إلى مجلس النواب، حيث يأتي على رأسها بند الـ8 سنوات والذي ينص على أنه تكون مدة مجلس إدارة الهيئات الرياضية أربع سنوات، أما الاتحادات الرياضية فمدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية، أيهما أسبق، ولا يجوز للشخص الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

وسيكون على رأس هذه الشخصيات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي قضى دورتين في منصبه، بجانب خالد مرتجي أمين الصندوق والقائم بأعمال نائب الرئيس في القلعة الحمراء، وطارق قنديل ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد الدماطي أعضاء المجلس.

تعديلات بند مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري

تتضمن التعديلات تغييرا في آلية عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث تنص على أنه مركز مستقل بالشخصية الاعتبارية، ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، سواء المتعلقة بالمسابقات أو البطولات أو العقود الرياضية، ويكون مقره في القاهرة.

كما تضمنت التعديلات تغييرا في آلية اختيار مجلس إدارته بعدما كان تابعا في السابق للجنة الأولمبية، ليتم اختيار المجلس من (قاضٍ بدرجة رئيس استئناف يرشحه وزير العدل - 4 أعضاء من الجهات القضائية بدرجة قاضٍ على الأقل - ممثل عن اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والجهة الإدارية المركزية - 3 خبراء في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص).

ويُشترط ألا يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

تتضمن تعديلات قانون الرياضة إنشاء الجهاز الوطني للرياضة الذي يتبع وزير الشباب والرياضة، ويتكون مجلسه من 14 شخصًا، وسيعمل الجهاز على تطوير الرياضة في مصر وتحسين جودتها بالتعاون مع الهيئات الرياضية.

تتضمن التعديلات استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية الحالية في ممارسة أعمالها حتى توفيق أوضاعها، على أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكام القانون الجديد.

يذكر أن أن تعديلات قانون الرياضة لن يتم إقرارها إلا بعد موافقة اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء، وبعدها موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب عليها.

فيما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بوضع تعديلات قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيدًا لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب، والذي من المقرر أن يبدأ أعماله في دور الانعقاد الخامس والأخير الشهر المقبل.

وكشفت مصادر داخل الوزارة أن توجيهات الرئيس السيسي بمحاسبة الاتحادات التي حققت نتائج سلبية في أولمبياد باريس، قد يعيد بند الـ 8 سنوات إلى تعديلات قانون الرياضة، وعدم السماح لأي مرشح بخوض أكثر من دورتين متواصلتين، بالإضافة لحرمان أي مسئول تهرب من التجنيد من الترشح، إلى جانب استبعاد كل من فشل في المرحلة الماضية.

كما تتضمن التعديلات استبعاد أي مسئول تخطى سن الـ70 عامًا من العمل التطوعي والترشح على أي منصب خلال الدورة الانتخابية المقبلة، بهدف ضخ دماء جديدة وخلق كوادر إدارية في الوسط الرياضي.

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