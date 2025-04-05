السبت 05 أبريل 2025
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خارج الحدود

الصليب الأحمر: لم يكن هناك مكان آمن في قطاع غزة طوال 16 شهرا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال  الصليب الأحمر في بيان صادر عنه اليوم السبت إنه  لم يكن هناك مكان آمن في قطاع غزة طوال 16 شهرا.

 

غزة تعيش وضعا مأساويا 

وأضاف الصليب الأحمر: لم نعد قادرين على الاستمرار في تقديم خدماتنا في غزة بسبب التهديدات.

قالت بلدية غزة، في بيان صادر عنها اليوم السبت: إن القطاع  يعيش أزمة عطش كبيرة جراء توغل جيش الاحتلال  الإسرائيلي بمناطق شرق المدينة وتوقف خط مياه "ميكروت"، الذي يغذي 70% من احتياجات غزة الحالية من المياه القادمة للداخل.

بلدية غزة: القطاع يعيش أزمة عطش كبيرة 

وأضافت البلدية في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم السبت أن  "الخط يمر عبر المنطقة الشرقية في حي الشجاعية، وأنه توقف عن الضخ مساء أول أمس الخميس".

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وتابعت:  إن طواقم البلدية تجري حاليا تواصلا مع الجهات المختصة للسماح لها بالوصول إلى مسار الخط شرق المدينة ومعاينته للتأكد من سلامته، تمهيدا لإعادة توفير المياه للمواطنين.

 

وأوضحت البلدية أن خط ميكروت كان يغذي المدينة بنحو 20% من احتياجاتها اليومية قبل بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر عام 2023، ولكن بعد العدوان وتدمير معظم آبار المياه، إلى جانب تدمير محطة التحلية المركزية الواقعة شمال غرب مدينة غزة، ونقص الطاقة والكهرباء، أصبحت البلدية تعتمد بنسبة 70% من احتياجها اليومي على مياه "ميكروت" علما بأن هذه المياه يتم توزيع جزء منها عبر خزانات محمولة على الشاحنات للمناطق التي لا تصلها مياه البلدية".

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