السبت 05 أبريل 2025
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مباحث الأقصر تكثف جهودها لحل لغز العثور على جثة كهربائي وسط الزراعات

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر جهودها لحل لغز العثور على جثة شاب كهربائي عثر عليه متوفيا بمنطقة زراعية بناحية السمانين على قرب طريق منشأة العماري.

 

تفاصيل الواقعة 

تعود تفاصيل عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن عثور أهالي منطقة منشأة العماري على جثة كهربائي ملقاة في الزراعات بجوار دراجته النارية و"شنطة العدة" الخاصة به، اليوم السبت، بمحيط ترعة العرب على طريق المنشأة شمال محافظة الأقصر.


وتبين أن الشاب يدعى «ص.ا» 29 عاما مقيم بناحية مركز ومدينة الزينية،  جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي وتواصل مباحث قسم شرطة الأقصر تكثيف التحريات لحل لغز الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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