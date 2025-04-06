الأحد 06 أبريل 2025
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أخبار مصر

الخط الثالث للمترو يعود لمواعيد التشغيل القديمة اليوم

مترو، فيتو
مترو، فيتو

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق عودة العمل بالمواعيد القديمة للخط اليوم الأحد مع استمرار العمل بالمواعيد المؤقتة لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وتواصل الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، العمل بالمواعيد المؤقتة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وقد بدأت الشركة المشغلة للخط الثالث لـ مترو الأنفاق تطبيق مواعيد التشغيل الاستثنائية أمس وأول أمس بسبب أعمال الصيانة على أن تعود لنفس مواعيد التشغيل بداية من اليوم الأحد.

مواعيد تشغيل المترو الجديدة 

وقررت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو تعديل مواعيد التشغيل على أن تعود المواعيد لطبيعتها بداية من تشغيل اليوم. 

وقالت الشركة في بيان: "يرجى العلم بأنه سيتم تعديل مواعيد التشغيل مؤقتًا يومي الجمعة والسبت، لتبدأ في تمام الساعة 7:00 صباحًا وتنتهي عند منتصف الليل، وذلك لإجراء أعمال صيانة ضرورية بمحطاتنا".

وأضافت: “ستعود ساعات التشغيل الاعتيادية من الساعة 5:15 صباحًا حتى 12:45 بعد منتصف الليل اعتبارًا من اليوم الأحد”.

وطالبت الركاب بالتأكد من مواعيد آخر قطارات من فريق الموظفين الموجود بالمحطات.

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