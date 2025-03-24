جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر في تل السلطان برفح.. يقطع الاتصالات ويفرض حصار كامل على المنطقة

يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ قرابة أسبوع، ارتكب خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من المجازر في القطاع.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

وذكرت بلدية رفح جنوب قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن الاتصالات انقطعت تمامًا عن حي تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن انقطاع الاتصال بطواقم الإسعاف والدفاع المدني منذ أكثر من 36 ساعة أثناء توجههم إلى تل السلطان لإنقاذ جرحى.

وقالت البلدية، في بيانها: إن حي تل السلطان في رفح يتعرض لإبادة جماعية وإن آلاف المدنيين محاصرون تحت قصف إسرائيلي عنيف دون أي وسيلة للنجاة.

مجزرة تل السلطان

وطالبت البلدية بتدخل دولي فوري وحاسم لإنقاذ المواطنين المحاصرين في حي تل السلطان، وفتح ممرات آمنة فورًا لإجلاء المواطنين العالقين، مشيرة إلى أن الجرحى يُتركون للنزيف حتى الموت، والأطفال يموتون جوعًا وعطشًا تحت الحصار والقصف المتواصل.

وأكدت البلدية على أن استهداف المنقذين وعرقلة عملهم يُعد «جريمة حرب بشعة وانتهاكًا صارخًا» لكل القوانين الدولية والإنسانية، وإن ما يجري في تل السلطان هو «جريمة إبادة تُرتكب أمام أعين العالم، وسط صمت مخزٍ وتخاذل دولي غير مبرر».

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استكمل تطويق حي تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن تطويق حي تل السلطان في رفح يهدف لتدمير بنى تحتية والقضاء على عناصر «إرهابية»، وتعميق السيطرة، وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية جنوب قطاع غزة.

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان حي تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة، أمس الأحد، الإخلاء الفوري باعتباره منطقة قتال خطيرة.

من جانبه، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الاثنين)، إن إسرائيل لن توقف الحرب إلا عندما تصبح السيطرة على غزة ليست بيد حركة «حماس»، وعندما لا تمثل الحركة أي تهديد لإسرائيل والإسرائيليين.

وزعم عبر حسابه على منصة «إكس»: «إسرائيل تقاتل (حماس) وستهزمها. دعوني أوضح: إسرائيل لا تقاتل المدنيين في غزة، بل تفعل كل ما يقتضيه القانون الدولي لتخفيف الأذى عنهم».

وادعى كاتس أن «مقاتلي (حماس) يقاتلون بزي مدني، ومن منازل مدنية، ومن خلف المدنيين، وبذلك فهم يعرضون المدنيين للخطر، ويدفعون ثمنًا باهظًا... لهذا السبب نحثّ سكان غزة على إخلاء مناطق القتال».

وتجاوز عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، أمس، 50 ألف شهيدا منذ بدء العدوان على القطاع في أكتوبر 2023.

وتواصلت المجازر جراء الغارات الإسرائيلية، واستهدف بعضها مدينتي رفح وخان يونس (جنوب القطاع)؛ ما أسفر عن استشهاد 30 فلسطينيًا على الأقل.

وقتلت غارة على خان يونس القيادي في حماس، صلاح البردويل وزوجته، في حين واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تحركاته البرية في غزة، وحاصر حي تل السلطان في رفح بعد أن أنذر سكانه بالإخلاء.

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