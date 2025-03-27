الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

استشهاد 855 فلسطينيا منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 كشفت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن حصيلة الشهداء في القطاع منذ استئناف ضربات  قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتفعت إلى 855 شهيدا.

 

لعدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة

 وجاء في التقرير الإحصائي اليومي لعدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع "وصل مستشفيات قطاع غزة 25 شهيدا و82 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

يذكر أنه منذ الثامن عشر من مارس الجاري ارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات إلى 855 شهيدا و1869 جريحا.

 

حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع

وأشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى "50,208 شهيدا و13,910 إصابة".

 

 وقال التقرير إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أفادت، اليوم الخميس، باستشهاد 26 شخصا منذ منتصف الليل، من بينهم طفل و12 فلسطينيا استشهدوا بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بيت لاهيا.

 

25 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل

 وقالت المصادر الطبية إن "25 شهيدا استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ منتصف الليل".

وفي وقت لاحق، قالت مصادر محلية في غزة إن طفلا  استشهد وأصيب 3 أشخاص آخرين في قصف جوي إسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

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