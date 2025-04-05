السبت 05 أبريل 2025
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رياضة

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 31

محمد صلاح
محمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 31 من البريميرليج. 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ليفربول 27 هدفًا
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفًا
ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 20 هدفًا
كريس وود نوتينغهام فورست 18 هدفًا
بريان مبيومو برينتفورد 16 هدفًا
كول بالمر تشيلسي 14 هدفًا
يوان ويسا برينتفورد 13 هدفًا
أولي واتكينز أستون فيلا 13 هدفًا
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفًا
جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 12 هدفًا
جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفًا

 

ويتربع ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح على صدارة جدول الدوري الإنجليزي قبل افتتاح الجولة الـ31.

واقترب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، من حسم لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024/2025، بعد تصدره لجدول الترتيب بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه قبل 8 جولات فقط على نهاية المسابقة بشكل رسمي.

 

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج بإقامة 5 مواجهات تستكمل غدا الأحد بعدد 4 مواجهات فيما تختتم الجولة يوم الاثنين المقبل بمواجهة واحدة.

 

ويلتقي اليوم السبت، إيفرتون ضد أرسنال، كريستال بالاس ضد برايتون، إبسويتش تاون ضد ولفرهامبتون، وست هام ضد بورنموث، أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست. 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل افتتاح الجولة الـ 31

1- ليفربول 73 نقطة
2- آرسنال 61 نقطة
3- نوتينجهام فورست 57 نقطة
4- تشيلسي 52 نقطة 
5- مانشستر سيتي 51 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة
7- أستون فيلا 48 نقطة
8- برايتون 47 نقطة
9- فولهام 45 نقطة
10- بورنموث 44 نقطة
11- برينتفورد 41 نقطة
12- كريستال بالاس 40 نقطة
13- مانشستر يونايتد 37 نقطة
14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة
15- إيفرتون 34 نقطة
16- وست هام يونايتد 34 نقطة
17- وولفرهامبتون 29 نقطة
18- إبسويتش تاون 20 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامتون 10 نقاط

 

وتشهد الجولة الـ 31 من الدوري الانجليزي ديربي مانشستر بين يونايتد والسيتي.

 

مواعيد مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي 2024-2025

وجاء جدول مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي كالتالي..

السبت 5 أبريل 2025

إيفرتون ضد أرسنال - 1:30مساء

كريستال بالاس ضد برايتون - 4:00 مساء

إبسويتش تاون ضد ولفرهامبتون - 4:00 مساء

وست هام ضد بورنموث - 4:00 مساء

أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست - 6:30 مساء

الأحد 6 أبريل 2025

برينتفورد ضد  تشيلسي - 3:00 مساء

فولهام ضد ليفربول - 3:00 مساء

توتنهام ضد ساوثهامبتون - 3:00 مساء

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي - 5:30 مساء

الإثنين 7 أبريل 2025

ليستر سيتي ضد نيوكاسل - 9:00 مساء.

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