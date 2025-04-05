السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أرسنال في مهمة مزدوجة أمام إيفرتون قبل مواجهة ريال مدريد.. غياب جابرييل ضربة موجعة للدفاع.. التوفيز يحاول النجاة من دوامة الهبوط.. وتاريخ المواجهات يرجّح كفة المدفعجية

أرسنال، فيتو
أرسنال، فيتو

في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، يستضيف فريق إيفرتون نظيره أرسنال على ملعب “جوديسون بارك”، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، في مواجهة تحمل طابعين مختلفين لكلا الفريقين؛ فالأول يقاتل للهروب من مناطق الخطر، والثاني يسعى لتأمين مركزه في الوصافة، بينما يضع نصف تركيزه على معركة كبرى قادمة في دوري أبطال أوروبا.

أرسنال يسعى للثبات قبل معركة الحسم الأوروبي

أرسنال يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، مبتعدًا بـ12 نقطة عن ليفربول المتصدر قبل 8 جولات فقط من نهاية الموسم. ويدرك المدير الفني أرتيتا أن فرصة التتويج باللقب باتت ضئيلة، لكنه يعي أيضًا أهمية الحفاظ على الوصافة أمام منافسة شرسة من مانشستر سيتي وتوتنهام.

وبعيدًا عن الدوري، فإن مباراة إيفرتون تُعد البروفة الأخيرة لأرسنال قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة الثلاثاء المقبل، 8 أبريل، على ملعب سانتياجو برنابيو. وهي المواجهة التي يتطلع إليها عشاق “المدفعجية” كاختبار حقيقي لقوة الفريق على الساحة الأوروبية.

غياب جابرييل ضربة موجعة للدفاع

تلقى أرسنال ضربة قوية قبل مباراة اليوم، بعدما أعلن النادي غياب مدافعه البرازيلي جابرييل عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بعد تعرضه لإصابة قوية في عضلات الفخذ الخلفية خلال مواجهة فولهام الأخيرة، والتي انتهت بفوز أرسنال 2-1. 

وسيتعين على أرتيتا البحث عن البديل الأمثل في الخط الخلفي، خصوصًا مع التحديات الدفاعية القادمة في الدوري ودوري الأبطال.

إيفرتون يحاول النجاة من دوامة الهبوط

على الجانب الآخر، يدخل إيفرتون المباراة وفي جعبته 34 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر، ويعلم جيدًا أن أي تعثر جديد قد يعيده إلى منطقة الخطر.

 الفريق حقق 7 انتصارات فقط هذا الموسم مقابل 13 تعادلًا و10 هزائم، وسجل لاعبوه 32 هدفًا بينما تلقت شباكهم 37.

وسيسعى المدير الفني شون دايش إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تبعده أكثر عن صراع الهبوط، رغم إدراكه صعوبة المهمة أمام فريق منظم وقوي مثل أرسنال.

أرقام وتاريخ المواجهات ترجّح كفة المدفعجية

بحسب موقع “ترانسفير ماركت”، فإن تاريخ المواجهات بين الفريقين يصب بشكل كبير في مصلحة أرسنال، حيث التقى الفريقان في 221 مناسبة، فاز خلالها أرسنال في 110 مباريات، مقابل 64 انتصارًا لإيفرتون، بينما حسم التعادل 47 لقاءً، وسجل لاعبو أرسنال 366 هدفًا مقابل 256 هدفًا لإيفرتون.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي في ملعب “الإمارات” ضمن الجولة 16 من الموسم الجاري، وهي نتيجة يأمل إيفرتون في تكرارها على الأقل، فيما يطمح أرسنال لفرض كلمته هذه المرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز دوري ابطال اوروبا مانشستر سيتي وتوتنهام مانشستر سيتي موسم 2024-2025 لدوري الإنجليزي الممتاز ريال مدريد

مواد متعلقة

مباريات الأسبوع.. إياب الهلال مع الأهلي والزمالك ضد ستيلينبوش.. آرسنال أمام ريال مدريد (إنفوجراف)

العقوبات تهدد ريال مدريد قبل صدام أرسنال بدوري أبطال أوروبا

أصعبها أرسنال وتشيلسي، مواجهات ليفربول المتبقية بالدوري الإنجليزي بعد اقترابه من حسم اللقب

الأكثر قراءة

أخبار مصر: كارثة بسبب انفجار شاحن هاتف بالهرم، ارتفاع أسعار الجبن، عبد الحفيظ ينقلب على الأهلي، ترامب يفقد صيدا ثمينا بسبب الرسوم

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 5 أبريل 2025

فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

بعد ظهوره مسجى في نعشه، القصة الكاملة لنبؤة اغتيال ترامب الأسبوع المقبل

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

سعر السمك اليوم، تراجع البلطي بعد القفزة الجنونية وارتفاع كبير في الكابوريا

هل يعقد الزمالك جلسة اليوم مع زيزو لحسم ملف التجديد؟ النادي يرد

كيف نظم قانون العمل تشغيل الأجانب في مصر؟

منوعات

المزيد

إعصار يودي بحياة 3 أشخاص في إشبيلية

فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

أبسط وأرخص وجاهز للعمل دائما، روبوت صيني بعجلات لخدمة المطاعم والمكاتب (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يقاطعون حفل الذكرى الـ50 لشركة مايكروسوفت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

22 جنيها أقل سعر لكيلو الأرز اليوم السبت 5 أبريل 2025

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5 أبريل 2025 في مصر

ارتفاع كبير في الفلمنك والإسطنبولي، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

باستثناء الكندوز، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم لليوم الثاني على التوالي

المزيد

انفوجراف

اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية في القانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح مدى أحقية المرأة في المهر من القرآن الكريم (فيديو)

تفسير حلم زيارة الطبيب فى المنام وعلاقته بسفر قريب يحمل الخير

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية