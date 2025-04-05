أرسنال في مهمة مزدوجة أمام إيفرتون قبل مواجهة ريال مدريد.. غياب جابرييل ضربة موجعة للدفاع.. التوفيز يحاول النجاة من دوامة الهبوط.. وتاريخ المواجهات يرجّح كفة المدفعجية

في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، يستضيف فريق إيفرتون نظيره أرسنال على ملعب “جوديسون بارك”، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، في مواجهة تحمل طابعين مختلفين لكلا الفريقين؛ فالأول يقاتل للهروب من مناطق الخطر، والثاني يسعى لتأمين مركزه في الوصافة، بينما يضع نصف تركيزه على معركة كبرى قادمة في دوري أبطال أوروبا.

أرسنال يسعى للثبات قبل معركة الحسم الأوروبي

أرسنال يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، مبتعدًا بـ12 نقطة عن ليفربول المتصدر قبل 8 جولات فقط من نهاية الموسم. ويدرك المدير الفني أرتيتا أن فرصة التتويج باللقب باتت ضئيلة، لكنه يعي أيضًا أهمية الحفاظ على الوصافة أمام منافسة شرسة من مانشستر سيتي وتوتنهام.

وبعيدًا عن الدوري، فإن مباراة إيفرتون تُعد البروفة الأخيرة لأرسنال قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة الثلاثاء المقبل، 8 أبريل، على ملعب سانتياجو برنابيو. وهي المواجهة التي يتطلع إليها عشاق “المدفعجية” كاختبار حقيقي لقوة الفريق على الساحة الأوروبية.

غياب جابرييل ضربة موجعة للدفاع

تلقى أرسنال ضربة قوية قبل مباراة اليوم، بعدما أعلن النادي غياب مدافعه البرازيلي جابرييل عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بعد تعرضه لإصابة قوية في عضلات الفخذ الخلفية خلال مواجهة فولهام الأخيرة، والتي انتهت بفوز أرسنال 2-1.

وسيتعين على أرتيتا البحث عن البديل الأمثل في الخط الخلفي، خصوصًا مع التحديات الدفاعية القادمة في الدوري ودوري الأبطال.

إيفرتون يحاول النجاة من دوامة الهبوط

على الجانب الآخر، يدخل إيفرتون المباراة وفي جعبته 34 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر، ويعلم جيدًا أن أي تعثر جديد قد يعيده إلى منطقة الخطر.

الفريق حقق 7 انتصارات فقط هذا الموسم مقابل 13 تعادلًا و10 هزائم، وسجل لاعبوه 32 هدفًا بينما تلقت شباكهم 37.

وسيسعى المدير الفني شون دايش إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تبعده أكثر عن صراع الهبوط، رغم إدراكه صعوبة المهمة أمام فريق منظم وقوي مثل أرسنال.

أرقام وتاريخ المواجهات ترجّح كفة المدفعجية

بحسب موقع “ترانسفير ماركت”، فإن تاريخ المواجهات بين الفريقين يصب بشكل كبير في مصلحة أرسنال، حيث التقى الفريقان في 221 مناسبة، فاز خلالها أرسنال في 110 مباريات، مقابل 64 انتصارًا لإيفرتون، بينما حسم التعادل 47 لقاءً، وسجل لاعبو أرسنال 366 هدفًا مقابل 256 هدفًا لإيفرتون.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي في ملعب “الإمارات” ضمن الجولة 16 من الموسم الجاري، وهي نتيجة يأمل إيفرتون في تكرارها على الأقل، فيما يطمح أرسنال لفرض كلمته هذه المرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.