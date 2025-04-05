السبت 05 أبريل 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

آرسنال
آرسنال

 أعلنا المديران الفنيان لفريقا آرسنال وإيفرتون، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-2025.

تشكيل آرسنال 

تشكيل ايفرتون 


ويدخل آرسنال المباراة من أجل تحقيق الفوز لتأمين تواجده بالمركز الثاني من الدوري الإنجليزي، خصوصا أن ليفربول انفرد بالصدارة بفارق 12 نقطة واقترب بقوة من حسم اللقب.


على جانب آخر، يسعى إيفرتون للاستفادة بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام أرسنال للابتعاد عن مراكز الخطر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة.

 

ترتيب آرسنال وإيفرتون

 ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة خلف ليفربول المتصدر قبل ثماني جولات على النهاية، بعد أن خاض 30 مباراة حقق خلالها الفوز في 17 وتعادل 10 وخسر 3، تسجيل 55 هدفا وتلقي 25، بينما جمع إيفرتون نقاطه الـ34 من الفوز فى 7 مباريات والتعادل 13 والخسارة 10 وتسجيل 32 هدفا وتلقى 37.


وتعد مباراة آرسنال ضد إيفرتون هي البروفة الأخيرة المدفعجية  للتحضير لمباراة ريال مدريد الإسباني المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 16 أبريل.

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الدوري الانجليزي أرسنال وإيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز فريق ارسنال ملعب جوديسون بارك

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