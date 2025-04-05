السبت 05 أبريل 2025
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حوادث

حجز شخصين اعتديا على طالب بسلاح أبيض في الشروق

حجز متهمين
حجز متهمين

امرت نيابة الشروق، بحجز شخصين اتهمهما أب بالاعتداء على ابنه بالسلاح الأبيض، وحرر محضرا ضدهم بقسم شرطة الشروق، وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة ورود التحريات.

وتابعت قوات الأمن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اعتداء بعض الأشخاص بالضرب على طالب باستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته بمدينة الشروق.

وتبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من شخص حضر مع ابنه -مصاب بكدمات متفرقة بالوجه- تضرر خلاله من شخصين (مقيمان بالقاهرة) الأب اتهم الطرف الثاني بضرب ابنه طالب إثر مزاحه أمام كشك محل عمل أحدهما. وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما واعترفا بارتكابهما الواقعة.
 

 

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التواصل الاجتماعي بمدينة الشروق بمديرية امن القاهرة قسم شرطة الشروق مديرية أمن القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي نيابة الشروق

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