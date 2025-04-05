آرسنال يحسم نتيجة الشوط الأول أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي (فيديو)

تقدم آرسنال بهدف دون رد أمام إيفرتون، بالشوط الأول، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-2025.

هدف ارسنال الاول بالكامل في مرمى ايفرتون



تروسارد يسجل بصناعة رحيم ستيرلينغ

pic.twitter.com/ZXW1kdqUeo — أصيل (@7seel7) April 5, 2025

وأحرز هدف آرسنال لياندرو تروسار في الدقيقة 34.

مباراة آرسنال ضد إيفرتون

تشكيل آرسنال

مباراة آرسنال ضد إيفرتون

تشكيل ايفرتون

مباراة آرسنال ضد إيفرتون

ويدخل آرسنال المباراة من أجل تحقيق الفوز لتأمين تواجده بالمركز الثاني من الدوري الإنجليزي، خصوصا أن ليفربول انفرد بالصدارة بفارق 12 نقطة واقترب بقوة من حسم اللقب.

مباراة آرسنال ضد إيفرتون



على جانب آخر، يسعى إيفرتون للاستفادة بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام أرسنال للابتعاد عن مراكز الخطر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة.

مباراة آرسنال ضد إيفرتون

ترتيب آرسنال وإيفرتون

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة خلف ليفربول المتصدر قبل ثماني جولات على النهاية، بعد أن خاض 30 مباراة حقق خلالها الفوز في 17 وتعادل 10 وخسر 3، تسجيل 55 هدفا وتلقي 25، بينما جمع إيفرتون نقاطه الـ34 من الفوز فى 7 مباريات والتعادل 13 والخسارة 10 وتسجيل 32 هدفا وتلقى 37.

مباراة آرسنال ضد إيفرتون



وتعد مباراة آرسنال ضد إيفرتون البروفة الأخيرة المدفعجية للتحضير لمباراة ريال مدريد الإسباني المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 16 أبريل.

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