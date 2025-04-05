السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائمة بيراميدز تضم القوة الضاربة في رحلة المغرب لمواجهة الجيش الملكي

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

 

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي

 

وجاءت قائمة الفريق السماوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء  - أسامة جلال  

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وتغادر بعثة بيراميدز ظهر اليوم من مطار القاهرة في طريقها إلى العاصمة المغربية الرباط على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها ٥ ساعات حتى الوصول إلى المغرب.

خاض فريق نادي بيراميدز تدريبه الأخير بالقاهرة صباح اليوم السبت قبل السفر اليوم إلى المغرب استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي 


ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل ٨ أبريل، على الملعب الشرفي في مدينة مكناس، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وحدد الاتحاد الأفريقي الملعب الشرفي في مدينة مكناس، لاستضافة مباراة الجيش الملكي وبيراميدز في ظل إغلاق ملعب الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط لأعمال الصيانة.

 

 

برنامج بيراميدز في المغرب 

وأعلن نادي بيراميدز عن برنامجه خلال رحلة الفريق بالمغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا.

وتطير البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي ظهر اليوم متوجهة إلى المغرب في رحلة مدتها ٥ ساعات حتى الوصول إلى المغرب.

 

ويؤدي الفريق تدريبه غدا الأحد على أحد الملاعب الفرعية في المغرب، قبل أن يؤدي تدريبه الأخير في التاسعة مساء الاثنين وهو نفس موعد اللقاء على الملعب الشرفي بمكناس ويسبقه المؤتمر الصحفي.

حكام مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

كما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، حكام مباراة الجيش الملكي المغربي وبيراميدز في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واختار الاتحاد الإفريقي الحكم الليبي معتز إبراهيم لإدارة مباراة الإياب ويعاونه التونسي خليل حساني المساعد الأول، والليبي عيسى عطية المساعد الثاني، والليبي محمد المبروك الحكم المساعد الرابع.


ويراقب اللقاء كودجو بافيو من توجو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام أمادو أوندو من غينيا الاستوائية، والمنسق الإعلامي دنيا سيراجي من المغرب، والمنسق الأمني راوس ناجواشي من الكونغو الديمقراطية، وحكم الفار هيثم قيراط من تونس، وحكم الفار المساعد محمد إبراهيم من السودان.

مباراة بيراميدز والجيش الملكي


دوري أبطال إفريقيا، واكتسح فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف، على إستاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


أحرز رباعية بيراميدز فيستون ماييلي هدفين في الدقيقتين 2 و12 وإبراهيم عادل هدفين في الدقيقتين 39 و67.

وأحرز هدف الجيش الملكي لاعبه عبد الفتاح حدراف في الدقيقة 45.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي بيراميدز المغرب قائمة بيراميدز

مواد متعلقة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يختتم تدريباته بالدفاع الجوي قبل السفر إلى المغرب (صور)

اليوم، المصري في مواجهة صعبة أمام سيراميكا بالجولة الرابعة بكأس عاصمة مصر

سيراميكا يختتم تدريباته بالقاهرة ويعسكر بالسويس استعدادا للمصري

جنوى يخطف فوزا صعبا من أودينيزي في الدوري الإيطالي

المصري يصل السويس استعدادا لمواجهة سيراميكا بكأس عاصمة مصر

الدوري الإيطالي، تعادل جنوى وأودينيزي سلبيا في الشوط الأول

منتخب أوغندا يفوز على تنزانيا بثلاثية في كأس الأمم الأفريقية للناشئين

تعرف على برنامج بيراميدز في المغرب قبل مواجهة الجيش الملكي

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

الحق اشتري، انخفاض مفاجىء في أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر وموعد صرف المرتبات والمعاشات بالزيادة الجديدة

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

أسباب تحرمك من الحصول على شقة بالطرح الجديد لمحدودي الدخل

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 5 أبريل 2025

هل يرتفع؟ توقعات سعر الدولار في مصر مع بدء تحصيل رسوم ترامب

النيابة الإدارية تُحيل مدرس وزوجته للمحاكمة التأديبية في قضية تحرش بأسيوط

منوعات

المزيد

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حظر بيع "غاز الضحك" للقاصرين

العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

إعصار يودي بحياة 3 أشخاص في إشبيلية

فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

أسعار السكر المعبأ تبدأ من 32 جنيها في السوق اليوم السبت

سعر الأرز،22 جنيها أقل سعر لكيلو الأرز اليوم السبت 5 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

بعد 10 سنوات من الإنجازات.. مسيرة دي بروين مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

ما المراد بالأيام البيض وما أصل تسميتها بذلك؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية