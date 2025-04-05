قائمة بيراميدز تضم القوة الضاربة في رحلة المغرب لمواجهة الجيش الملكي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي

وجاءت قائمة الفريق السماوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وتغادر بعثة بيراميدز ظهر اليوم من مطار القاهرة في طريقها إلى العاصمة المغربية الرباط على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها ٥ ساعات حتى الوصول إلى المغرب.

خاض فريق نادي بيراميدز تدريبه الأخير بالقاهرة صباح اليوم السبت قبل السفر اليوم إلى المغرب استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي



ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل ٨ أبريل، على الملعب الشرفي في مدينة مكناس، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وحدد الاتحاد الأفريقي الملعب الشرفي في مدينة مكناس، لاستضافة مباراة الجيش الملكي وبيراميدز في ظل إغلاق ملعب الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط لأعمال الصيانة.

برنامج بيراميدز في المغرب

وأعلن نادي بيراميدز عن برنامجه خلال رحلة الفريق بالمغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا.

وتطير البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي ظهر اليوم متوجهة إلى المغرب في رحلة مدتها ٥ ساعات حتى الوصول إلى المغرب.

ويؤدي الفريق تدريبه غدا الأحد على أحد الملاعب الفرعية في المغرب، قبل أن يؤدي تدريبه الأخير في التاسعة مساء الاثنين وهو نفس موعد اللقاء على الملعب الشرفي بمكناس ويسبقه المؤتمر الصحفي.

حكام مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

كما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، حكام مباراة الجيش الملكي المغربي وبيراميدز في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واختار الاتحاد الإفريقي الحكم الليبي معتز إبراهيم لإدارة مباراة الإياب ويعاونه التونسي خليل حساني المساعد الأول، والليبي عيسى عطية المساعد الثاني، والليبي محمد المبروك الحكم المساعد الرابع.



ويراقب اللقاء كودجو بافيو من توجو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام أمادو أوندو من غينيا الاستوائية، والمنسق الإعلامي دنيا سيراجي من المغرب، والمنسق الأمني راوس ناجواشي من الكونغو الديمقراطية، وحكم الفار هيثم قيراط من تونس، وحكم الفار المساعد محمد إبراهيم من السودان.

مباراة بيراميدز والجيش الملكي



دوري أبطال إفريقيا، واكتسح فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف، على إستاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



أحرز رباعية بيراميدز فيستون ماييلي هدفين في الدقيقتين 2 و12 وإبراهيم عادل هدفين في الدقيقتين 39 و67.

وأحرز هدف الجيش الملكي لاعبه عبد الفتاح حدراف في الدقيقة 45.

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