بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني، يحل فالنسيا ضيفا على فريق ريال مدريد، اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن لقاءات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، موسم 2024/ 25.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني

وتذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORT HD3.



ويغيب حارس المرمى تيبو كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها رفقة منتخب بلجيكا، الشهر الماضي بينما تواجد الحارس أندري لونين بشكل طبيعي في قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا رغم تقارير تفيد إصابته وغيابه المحتمل عن الملاعب الفترة المقبلة.



تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، راؤول أسينسيو، روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: رودريجو، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.



موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:15 بتوقيت السعودية.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 63 نقطة، في حين أن فالنسيا لديه 31 نقطة في المركز السادس عشر.



وفاز ريال مدريد في مباراة مثيرة على فالنسيا، في الدور الأول من هذا الموسم من الليجا، بهدفين مقابل هدف.

وتعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، البروفة الأخيرة لريال مدريد قبل لقاء آرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.