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بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025

فريق ريال مدريد،فيتو
فريق ريال مدريد،فيتو

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني،  يحل فالنسيا ضيفا على فريق ريال مدريد، اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن لقاءات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، موسم 2024/ 25.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني 

 

وتذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORT HD3.
 

ويغيب حارس المرمى تيبو كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها رفقة منتخب بلجيكا، الشهر الماضي بينما تواجد الحارس أندري لونين بشكل طبيعي في قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا رغم تقارير تفيد إصابته وغيابه المحتمل عن الملاعب الفترة المقبلة.


تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا 

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، راؤول أسينسيو، روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: رودريجو، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.


موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:15 بتوقيت السعودية.

 

 

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 63 نقطة، في حين أن فالنسيا لديه 31 نقطة في المركز السادس عشر.


وفاز ريال مدريد في مباراة مثيرة على فالنسيا، في الدور الأول من هذا الموسم من الليجا، بهدفين مقابل هدف.

وتعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، البروفة الأخيرة لريال مدريد قبل لقاء آرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

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