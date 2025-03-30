فالنسيا يفوز علي ريال مايوركا بهدف في الدوري الإسباني

فاز فريق فالنسيا علي نظيره ريال مايوركا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهم علي ملعب "ميستايا" في مدينة فالنسيا في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

مباراة فالنسيا وريال مايوركا في الدوري الإسباني

أحرز هدف فالنسيا دييجو في الدقيقة 50.

ترتيب فالنسيا وريال مايوركا في الدوري الإسباني

ورفع فالنسيا رصيده بعد هذا الفوز الصعب الثمين إلى 31 نقطة، ليقفز إلى المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بينما توقف رصيد مايوركا عند 40 نقطة في المرتبة الثامنة.

ويحتل نادي برشلونة المركز الأول في صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة، يليه فريق ريال مدريد بالمركز الثاني والوصافة 63 نقطة، وفريق أتلتيكو مدريد ثالثًا برصيد 57 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.