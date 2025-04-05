جامعة طنطا تنقل عامل السيرك المصاب إلى مستشفى الجراحات الجديدة

قامت جامعة طنطا، صباح اليوم السبت، بنقل محمد البسطويسي، عامل السيرك الذي تعرض لهجوم عنيف من نمر مفترس أدى إلى بتر ذراعه الأيسر، إلى مستشفى الجراحات الجديدة، وذلك في إطار الحرص على سلامته الصحية وتجنب تعرضه لأي عدوى محتملة، وفقًا لتوجيهات إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى.

وجاءت عملية النقل بمرافقة فريق طبي متخصص من جامعة طنطا، أكد أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة، وأن هناك متابعة طبية دقيقة ومستمرة له بعد خضوعه لعملية بتر اليد اليسرى حتى أعلى الكوع، نتيجة التهتك الشديد في الأوردة والشرايين والأوتار والعضلات الناتج عن هجوم النمر.

وفي سياق متصل، قرر الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، فتح تحقيق عاجل في واقعة منع المصاب من استكمال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، وذلك بعد قيام أحد أفراد الأمن بإغلاق هاتفه خلال المكالمة.

وكان محمد البسطويسي قد ناشد، خلال المداخلة، الإعلامي عمرو أديب قائلًا: "الحقني يا أستاذ عمرو، أفراد أمن مستشفى جامعة طنطا عايزين يكسروا التليفون لما عرفوا إني بكلمك، وأنا عايز حقي".

وعلى الفور، قدم الدكتور محمد حسين اعتذاره لعامل السيرك، وأمر بإحالة فرد الأمن المتسبب في الواقعة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضده، مؤكدًا أن الجامعة ترفض أي تجاوز في حق المرضى، وتلتزم بأعلى معايير احترام حقوقهم الإنسانية.

وأكدت جامعة طنطا أنها تتابع الحالة الصحية للمصاب عن كثب، وتوفر له الرعاية الطبية اللازمة، وتعمل على تهيئة كل السبل لضمان سلامته وراحته النفسية والجسدية.

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