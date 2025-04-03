الخميس 03 أبريل 2025
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إزالة سيرك طنطا بعد واقعة مهاجمة نمر لأحد العاملين وبتر ذراعه

بدء حل سيرك طنطا
بدء حل سيرك طنطا المتنقل بعد واقعة بتر ذراع ضحية النمر

قررت الجهات المختصة بـ محافظةالغربية  إزالة سيرك طنطا المتنقل بشكل نهائي، وذلك عقب الحادث المروع الذي شهده أحد العروض، حيث هاجم نمر أحد العاملين بالسيرك، ما أدى إلى بتر ذراعه.

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وأثارت الواقعة التي شهدتها محافظةالغربية حالة من الذعر بين الحضور، وسط مطالبات بوقف العروض التي تتضمن استخدام الحيوانات المفترسة، حفاظًا على سلامة العاملين والجمهور. 

وأكدت مصادر بـ محافظةالغربية  أن المصاب نُقل على الفور إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إدارة السيرك.

وأعرب عدد من النشطاء والمهتمين بحقوق الحيوان عن استيائهم من استمرار استخدام الحيوانات البرية في العروض الترفيهية، مطالبين بفرض قيود صارمة أو إيقاف هذه العروض بشكل كامل، مشيرين إلى المخاطر التي قد تنجم عن عدم توافر بيئة آمنة للحيوانات والعاملين والجمهور.

وشهدت الواقعة، التي انتشرت تفاصيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب العام، حيث طالب العديد من المهتمين بحقوق الحيوان بتشديد الرقابة على العروض التي تتضمن حيوانات مفترسة، مؤكدين ضرورة توفير بيئة آمنة تحترم حقوق الجميع.

 

من جهتها، أعلنت الجهات المختصة بـ محافظة الغربية أيضا فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكراره مستقبلًا.

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