الخميس 03 أبريل 2025
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وزير العمل يوجه بتوفير فرصة عمل للعامل ضحية حادث "سيرك طنطا"

وزير العمل يوجة بتوفير
وزير العمل يوجة بتوفير فرصة عمل للعامل ضحية حادث "سيرك طنطا"
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 أكد مدير مديرية عمل الغربية أحمد القللي، اليوم الخميس،عن توفير فرصة عمل في شركة أدوية، للعامل محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء العرض بمدينة طنطا، ما أدى إلى بتر ذراعه..

 أشار القللي أن توجيهات الوزير جبران كانت متابعة هذا الحادث وبشكل عاجل وزيارته في مستشفى الطوارئ الجامعي ونقل تمنيات ودعوات الوزير، لهذا العامل بسرعة الشفاء، وسرعة توفير فرصة عمل له. 

وهو ما حدث  بحضور المحافظ، حيث أن العامل يعمل في السيرك باليومية، وأوضح أن توجيهات الوزير، شملت انتظار كافة تفاصيل الحادث وطبيعة عمل المواطن، وبحث إجراءات صرف تعويضات عاجلة له من" بند الحوادث" من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

 

يأتي ذلك بتوجيهات من وزير العمل محمد جبران،وبالتنسيق مع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية

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