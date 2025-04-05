تحرير 157 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بمواعيد الغلق

حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 157 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق لترشيد الكهرباء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تحرير 157 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن تحرير 157 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بمواعيد الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.