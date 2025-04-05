السبت 05 أبريل 2025
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حوادث

تحرير 157 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بمواعيد الغلق

غلق المحلات
غلق المحلات

 حررت  الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 157 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق لترشيد الكهرباء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

تحرير 157 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

 وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن تحرير 157 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بمواعيد الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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