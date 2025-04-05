خبيرة ترصد تأثير قرارات "ترامب" على أسواق الخليج

عانت أسواق المال الخليجية من الانخفاض بسبب حالة عدم اليقين الذي سيؤثر على أسعار الفائدة عالميا، وتقلبات أسعار النفط والمرتبطة بحجم الإنتاج من قبل أوبك بلاس، والتي زودت من حجم الإنتاج على الرغم من انهيار أسعار النفط عالميا، ومستقبل التجارة حول العالم بعد فرض الرئيس الأمريكي جمارك على 180دولة حول العالم.

واستعرضت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال تحركات المؤشرات الخليجية خلال الأسبوع كالتالي:

حنان رمسيس - فيتو

المملكة العربية السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة الخميس أولى جلسات شهر أبريل بانخفاض ملحوظ بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على أكثر من 180 دولة،

وأغلق المؤشر العام للسوق متراجعًا بنسبة 1.18% فاقدًا 142.40 نقطة من رصيده انخفض بها إلى مستوى 11,882.65 نقطة مقابل 12,025.05 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 5.54 مليار ريال مقابل 6 مليارات ريال فيما زادت الكميات إلى 280.47 مليون سهم مقارنة بـــ 251.2 مليون سهم تم التداول عليها بجلسة الخميس.



وفي الإمارات العربية المتحدة

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات الجمعة وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى تفاقم التوتر التجاري العالمي وقد تدفع العالم إلى الركود،

حيث تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 15.370 مليار درهم بينما بلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر تقدر بـ31 مليار درهم بإجمالي خسائر بلغت 46.370 مليار درهم

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.816 مليار درهم توزعت على 35.073 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 4951 نقطة مغلقًا بذلك دون مستويات 5000 نقطة لأول مرة منذ ديسمبر 2024 وسط تعاملات بحجم 189.281 مليون سهم بقيمة 632.853 مليون درهم.

البورصة الخليجيه - فيتو

القيمة السوقية لأسهم دبي

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 868.932 مليار درهم بختام التعاملات مقابل 884.302 مليار درهم بختام تعاملات الأربعاء بخسائر بلغت 15.370 مليار درهم.

واضافت انه تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.76 % إلى مستوى 9186 نقطة وسط تعاملات بحجم 254.555 مليون سهم بقيمة 1.183 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.835 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.866 تريليون درهم بختام تعاملات الأربعاء بخسائر بلغت 31 مليار درهم.

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