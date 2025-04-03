ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل محمد صلاح تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 30.

وغاب محمد صلاح عن التهديف في الجولة الـ 30 في مباراة ليفربول ضد إيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ 30 من البريميرليج.

كما شهدت الجولة غياب هالاند أقرب المنافسين للنجم المصري محمد صلاح عن المشاركة مع مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي للإصابة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 30

محمد صلاح ليفربول 27 هدفًا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفًا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 20 هدفًا

كريس وود نوتينغهام فورست 18 هدفًا

بريان مبيومو برينتفورد 16 هدفًا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفًا

يوان ويسا برينتفورد 13 هدفًا

أولي واتكينز أستون فيلا 13 هدفًا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفًا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 12 هدفًا

جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفًا

نتائج الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي

آرسنال 2-1 فولهام

وولفرهامبتون 1-0 وست هام

نوتينجهام فورست 1-0 مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي 2-0 ليستر سيتي

نيوكاسل يونايتد 2-1 برينتفورد

ساوثهامتون 1-1 كريستال بالاس

بورنموث 1-2 إبسويتش تاون

برايتون 0-3 أستون فيلا

ليفربول 1-0 إيفرتون

تشيلسي 1-0 توتنهام

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