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رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

 يحل فالنسيا ضيفا على فريق ريال مدريد، اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن لقاءات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، موسم 2024/25.
 

ويغيب حارس المرمى تيبو كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها رفقة منتخب بلجيكا، الشهر الماضي بينما تواجد الحارس أندري لونين بشكل طبيعي في قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا رغم تقارير تفيد إصابته وغيابه المحتمل عن الملاعب الفترة المقبلة.


تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا 

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، راؤول أسينسيو، روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: رودريجو، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.


موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:15 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

تذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 63 نقطة، في حين أن فالنسيا لديه 31 نقطة في المركز السادس عشر.


وفاز ريال مدريد في مباراة مثيرة على فالنسيا، في الدور الأول من هذا الموسم من الليجا، بهدفين مقابل هدف.

وتعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، البروفة الأخيرة لريال مدريد قبل لقاء آرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

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