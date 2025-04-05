ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

يحل ريال بيتيس ضيفا أمام فريق برشلونة، مساء اليوم السبت، على ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لهذا الموسم.



تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، جافي، رافينها.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.



موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس

تذاع مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول من هذا الموسم بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، في حين أن ريال بيتيس لديه 47 نقطة في المركز السادس.

وتعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس البروفة الأخيرة لـ برشلونة قبل لقاء بوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

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