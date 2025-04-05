السبت 05 أبريل 2025
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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5 أبريل 2025 في مصر

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الغربية والجنوبية، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد. 

وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:


القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  18  ودرجة الحرارة العظمى 27

 

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  27

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24


العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 12  و درجة الحرارة العظمى 29

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21


بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  28

السويس: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى: 27

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 28


بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 30

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17  ودرجة الحرارة العظمى:  32

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  17 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 35


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 19  ودرجة الحرارة العظمى 34

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درجات الحرارة الأرصاد الجوية السواحل الغربية هيئة الأرصاد الجوية طقس حالة الطقس اليوم

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