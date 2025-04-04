الجمعة 04 أبريل 2025
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أخبار مصر

بعد ارتفاعها، درجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حذرت هيئة الارصاد الجوية من ارتفاع درجة الحرارة بقيم تترواح من 5:6 درجات مئوية بدءا من يوم الاحد المقبل. 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الايام المقبلة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29:34

درجة الحرارة الصغرى:  17: 20

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى:22:30

درجة الحرارة الصغرى: 14: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28:38

درجة الحرارة الصغرى: 16: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37:40

درجة الحرارة الصغرى:20:21


حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب الصعيد غدا وذلك على فترات متقطعة. 


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت  ، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،و معتدلا على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء. 


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 19

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:19

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