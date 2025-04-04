الجمعة 04 أبريل 2025
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رياضة

شاهد، رد كريستيانو رونالدو على هتافات جماهير الهلال له

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

حرصت جماهير الهلال السعودي على الهتاف لكريستيانو رونالدو لاعب النصر، خلال عمليات الإحماء قبل قمة  الدوري السعودي “دوري روشن” والتي تقام بعد قليل بين الفريقين.

وقام كريستيانو رونالدو برد التحية لجماهير الهلال.

 

أعلن فريقا النصر، والهلال تشكيليهما في المباراة المقرر أن تقام بينهما بعد قليل على ملعب “المملكة أرينا”، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2024/2025.

تشكيل الهلال ضد النصر في الدوري السعودي 

تشكيل النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

يدخل الزعيم المواجهة وعينه على تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري السعودي، في حين يطمح العالمي لمواصلة صحوته بتحقيق فوزه الثاني تواليًا، واقتناص ثلاث نقاط ثمينة تعزز من موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة مباراة الهلال ضد النصر الدوري السعودي

تُقام مباراة الهلال ضد النصر في الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي  ، على ملعب المملكة أرينا، عند تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي

شبكة القنوات الرياضية السعودية تمتلك الحقوق الحصرية، لإذاعة مباريات كأس الملك السعودي والبطولات المحلية في المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل مباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي   قناة “SSC1 HD”.

 

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