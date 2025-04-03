النفط والحبوب والمعادن الأبرز، انهيار أسعار السلع متأثرة بإعلان رسوم ترامب الجمركية

انهارت أسعار السلع التي شملت النفط والذهب والمعادن الصناعية والحبوب، مع تصاعد وتيرة التوترات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الجديدة، الذي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد العالمي وبالطلب على المواد الخام، وذلك بحسب «بلومبرج».

واعتُبرت الرسوم الأمريكية الجديدة أشد قسوة مما كان متوقعًا، إذ فُرضت تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب نسب أعلى على نحو 60 دولة.

وعلى الرغم من استثناء عدد من السلع، بما في ذلك الطاقة والصلب والألومنيوم، من هذه الرسوم، فإن القلق يتصاعد إزاء تأثير أوسع على الاستهلاك، خاصة مع تعهّد كل من الصين والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات انتقامية.

تراجع أسعار السلع متأثرة بقرار ترامب

وتراجعت أسعار الذهب بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسيًا جديدًا، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بأكبر وتيرة منذ أكتوبر، فيما لامس الغاز الأوروبي القياسي أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، بينما هوى النحاس بما يصل إلى 2.5%.

وفي نفس السياق، سجّلت أسعار فول الصويا أكبر انخفاض منذ يناير وسط مخاوف من أن تتضرر المحاصيل الأميركية من الردود الانتقامية، كما هبطت أسعار القطن بالحد الأقصى المسموح به في البورصة.

تهديد نمو الاقتصاد العالمي

قال بيير أندوران، الذي يدير صندوق التحوط "أندوران كابيتال" (Andurand Capital): إنه بافتراض أن هذه الرسوم ستُنفّذ فعلًا، وهو افتراض كبير، فإنها ستضغط على نمو الاقتصاد العالمي وتكون ذات طابع تضخمي.

وأضاف: بالنسبة للسلع الأساسية، سيكون الأثر سلبيًا عمومًا على الطلب العالمي، وخصوصًا على السلع المرتبطة بالنقل مثل النفط.

ومن جانبه؛ قال جيوفاني ستاونوفو، محلل السلع في "يو بي إس غروب": "كانت الرسوم أكبر مما كان متوقعًا. والسؤال الآن هو: كيف ستردّ الدول الأخرى، وهل سنشهد حوافز اقتصادية مضادة؟".

جاءت الضغوط على السلع رغم ضعف الدولار، وهو أمر عادةً ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى.

كما تسببت تهديدات الرسوم باضطرابات حادة في أسواق المعادن، حيث سارع المتداولون لشحن كميات من الذهب والفضة والنحاس بمليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة قبل دخول أي رسوم محتملة حيّز التنفيذ، وذلك للاستفادة من الأسعار المرتفعة هناك.

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