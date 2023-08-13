أول تعليق رسمي من الإمارات بشأن دعم أطراف الأزمة السودانية بالسلاح

نفت الإمارات بتزويد أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح والذخيرة منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

وقالت الخارجية الإماراتية عبر موقعها الإلكتروني، إنها تنفي ما تردد بوسائل الإعلام عن تقديمها دعما لأي من طرفي الصراع، وأكدت أنها لا تنحاز إلى طرف في الصراع الحالي، وتسعى إلى إنهائه، وتدعو إلى احترام سيادة السودان.

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ونقل البيان عن عفراء الهاملي مديرة الاتصالات بالخارجية الإماراتية قولها، إن دولة الإمارات دأبت على دعم العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني من أجل تشكيل الحكومة السودانية.

كما أضافت أن الإمارات ستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن في السودان وتعزيز استقراره وازدهاره إلى أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار.

اشتباكات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

يشار إلى أن القتال اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أعقاب خلافات حول خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا للانتقال إلى حكم مدني بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019.

كما أجبر القتال نحو أربعة ملايين آخرين على مغادرة منازلهم سواء إلى ولايات أخرى لم تطلها أعمال العنف أو إلى خارج البلاد.

فيما لم تنجح عدة مساع إقليمية ومحاولات أممية في تهدئة الصراع. ولقيت عشرات الهدن التي أعلنت سابقا بين الطرفين مصيرًا واحدًا ألا وهو الفشل، ما دفع العديد من المراقبين للملف السوداني إلى التأكيد أن الطرفين ما زالا متمسكين بمواقفهما، ما يصعب التوصل إلى حل في المدى القريب.

ارتفاع عدد القتلى في اشتباكات دارفور

في سياق متصل، ارتفعت أعداد القتلي إلى أكثر من 126 قتيلًا وعدد كبير من الجرحى جنوب دارفور، وذلك وفقا لشبكة «العربية - الحدث» الإخبارية.

وأفادت الشبكة الإخبارية بأن الأوضاع الأمنية تزداد سوءًا جنوب دارفور، لافتة إلي وجود انتشار كبير للسلاح وحشود المسلحين في جنوب دارفور، وأن هناك معارك مستمرة بين قوات الدعم والجيش السوداني في منطقة نيالا بدارفور أيضا مشددة علي استخدام كل أنواع الأسلحة في هذه الاشتباكات.

فيما تحدثت تقارير إخبارية عدة عن وقوع اشتباكات قبلية في دارفور.