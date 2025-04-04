جنوى يخطف فوزا صعبا من أودينيزي في الدوري الإيطالي

خطف فريق جنوى فوزا صعبا من نظيره أودينيزي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي) ضمن منافسات الجولة الأربعين من الدوري الإيطالي موسم 2024/25.

جنوى ضد أودينيزي

وأحرز هدف جنوى والمباراة الوحيد اليساندرو زالوني في الدقيق 77 من المباراة

ترتيب جنوى وأودينيزي

ويحتل جنوي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في 11 لقاء وخسارة مثلهم

ويحتل أودينيزي المركز العاشر برصيد 40 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 13 مواجهة.

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