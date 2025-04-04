الدوري الإيطالي، تعادل جنوى وأودينيزي سلبيا في الشوط الأول

تعادل فريق جنوى ونظيره أودينيزي سلبيا بالشوط الأول خلال لقائهما المقام الآن على ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي) ضمن منافسات الجولة الأربعين من الدوري الإيطالي موسم 2024/25.

جنوى ضد أودينيزي

يسعى الفريقان لتحقيق فوز هام يعزز موقفيهما في ترتيب الدوري في ظل المنافسة الشديدة على المراكز المتقدمة.

مواجهات جنوى وأودينيزي

ووفقًا للإحصائيات التقيا الفريقان في 10 مباريات سابقة حيث حقق جنوى فوزين فقط بينما تمكن أودينيزي من الفوز في 3 مباريات فيما انتهت 5 لقاءات بالتعادل.

ترتيب جنوى وأودينيزي

ويحتل جنوي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 35 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 11 لقاء وخسارة مثلهم، فيما يحتل أودينيزي المركز العاشر برصيد 40 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 12 مواجهة.

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